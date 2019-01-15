В Мордовии поле сожжения российского флага возбудили уголовное дело

15.01.2019 12:15



В Мордовии по факту сожжения флага Российской Федерации было заведено уголовное дело, о чем РИА Новости проинформировали в республиканском управлении МВД РФ. Поводом для этого стала видеозапись, обнародованная в сети: на ней запечатлена девушка, бросающая в костер национальный символ России. Сам инцидент, как сообщается, произошел в Саранске. По факту проходит проверка. Задержаны девушки, которые выложили запись в интернет.