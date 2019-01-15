Число жертв взрыва газа в жилом доме в Шахтах увеличилось до двух

15.01.2019 06:38



Официальный представитель МЧС сообщил, что во время разбора завалов после взрыва бытового газа в жилом доме в Шахтах в Ростовской области найдена погибшая женщина. Таким образом число жертв увеличилось до двух человек. Под завалами могут оставаться еще три человека, которые числятся пропавшими. Специальные службы продолжают работы по поиску людей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.