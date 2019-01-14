Аноним сообщил о минировании московских аэропортов Домодедово и Внуково

14.01.2019 14:01



Представители столичных аэропортов Домодедово и Внуково подтвердили, что анонимные звонки с угрозами о взрыве поступали, передает ТАСС. Ранее собеседник агентства сообщал о том, что звонки с аналогичным предупреждением поступали и в другие воздушные гавани столицы.

После сообщений в аэропортах проводят проверки экстренные службы, с участием кинологов. На данный момент во Внуково проводить эвакуацию не планируется, аэропорт работает в штатном режиме.

Информация по другим аэропортам уточняется.