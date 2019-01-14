Япония не отказывалась от пресс-конференции по итогам переговоров в Москве

14.01.2019 07:01



Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, японская сторона отказалась от пресс-конференции, которая должна была состояться после проведения переговоров глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно в Москве. МИД Японии прокомментировал данное заявление. Так, телеканал NHK, ссылаясь на не названный источник, сообщил, что японская сторона не отказывалась от пресс-конференции, но считает, что ее проведение неуместно, так как это будут переговоры, по итогам которых, по словам источника телеканала, обычно никаких заявлений не делается, пишет ТАСС.