После развода жена Джеффа Безоса получит половину состояния

11.01.2019 10:29



СМИ продолжают развивать историю расставания главы компании Amazon Джеффа Безоса с супругой. Как пишет TMZ, после развода Маккензи Безос может получить половину имущества, которым владеет ее муж. Как поясняется, согласно законам штата Вашингтон, где Безосы подали на развод, совместно нажитое имущество супруги обязаны делить в равных долях. Единственное, что может помешать – это брачный договор. Однако его Безосы не заключали.