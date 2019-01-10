Итальянская биатлонистка Виттоцци выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

10.01.2019 18:54



В Германии, в городе Оберхоф, прошел этап Кубка Мира по биатлону, сообщает ТАСС. Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци одержала уверенную победу, пройдя дистанцию в 7,5 км менее чем за 23 минуты. Второй по счету к финишу пришла спортсменка из Франции Анаис Шевалье, а замкнула список призёров Ханна Эберг, родом из Швеции. Первой из российских спортсменок финишировала Светлана Миронова, заняв 17 место на соревнованиях.