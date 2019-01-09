Дима Билан предлагает ввести в России цензуру

09.01.2019 08:56



Российский артист Дима Билан выступил с предложением: ввести в российской музыке цензуру, передает МК. Как заявил певец, это нужно для того, чтобы не сваливаться в абсолютный «трэш». Что касается оценки качества песен и прочих музыкальных композиций, то, по словам Билана, этим должны будут заниматься специальные структуры.

Артист также дал оценку западной музыке. Он считает, что на сегодняшний день в ней происходит «какой-то хаос».