Лукашенко сделал подарок Путину на Новый год

30.12.2018 09:09



Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал новогодние подарки президенту России Владимиру Путину и лидерам стран СНГ. Так, Владимир Путин получил в подарок четыре мешка отборной белорусской картошки разных сортов, а также лучшее белорусское сало, которое, по словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, российский лидер очень любит. Главы же стран СНГ получили в подарок елочные украшения - новогодние шары ручной работы, пишет ТАСС.