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Сход лавины в Хабаровском крае: число погибших возросло до двух

29.12.2018 08:22
Сход лавины в Хабаровском крае: число погибших возросло до двух

В результате лавины, которая сошла в Хабаровском крае, количество погибших увеличилось до двух человек, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального главка МЧС. Как уточняется, одного из скончавшихся ранее спасли из-под лавины.

Напомним, что лавина сошла в эту субботу на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия, расположенного в поселке Многовершинный. Всего сошло три лавины, две из них накрыли людей, еще одна перекрыла дорогу.

Согласно последним данным, снежные завалы накрыли десять человек. Восьмерых удалось найти, среди которых уже был один погибший. Что касается остальных пострадавших, то медики оценивают их состояние как тяжелое.

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