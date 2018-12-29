Верующие смогут причащаться в русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне

29.12.2018 07:00



Православные миряне смогут причащаться в Свято-Пантелеимоновом монастыре Афона. Разрешение на совершение церковного таинства дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Такое разрешение верующим было дано из-за того, что хотя монастырь официально принадлежит к Константинопольскому приходу, он, по мнению Русской православной церкви, является русским. Он был построен русскими монахами на русские деньги, в нем живут русские и украинские монахи, а совершаемые таинства проходят на славянском языке, пишет Интерфакс.