В компании «Красное & Белое» завершились обыски

27.12.2018 17:17



Согласно данным, которые были получены из внутреннего источника, были завершены обыски в помещениях компании «Красное & Белое», сообщают РИА новости. В результате данных обысков не было обнаружено ничего, что подтвердило бы официальную версию о причинах их проведения. Напоминаем, что ФСБ совместно с налоговой службой и Росалкогольнадзором начали проведение массовых обысков офисов, магазинов и складов организации, по подозрению в торговле контрафактным алкоголем и в уклонении от уплаты налогов.