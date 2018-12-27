Генерал Золотов рассказал о своем внуке, который учится в Англии

27.12.2018 06:17



Глава Росгвардии генерал Виктор Золотов ответил оппозиционеру Алексею Навальному на вопросы о своих внуках, которые учатся в Великобритании. По его словам, это действительно так. Его внук учится "на отлично" в одной из частных школ Британии, а его пребывание там оплачивает его отец. Золотов подчеркнул, что гордится своим внуком и считает, что он станет прекрасным специалистом. Золотов уверен, что его внук вернется в Россию хорошим экономистом, пишет Комсомольская правда.