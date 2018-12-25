Мэр Клинцов пообещал возместить расходы на поездку детей чиновников в Турцию

25.12.2018 13:49



Мэр брянского города Клинцы Олег Шкуратов пообещал, что собирается целиком возместить расходы, которые был направлены на поездку детской делегации в Турцию, в состав которой вошли дети местных чиновников. Как передает РИА Новости, об этом стало известно от пресс-службы правительства Брянской области.

Как позднее уточнит градоначальник, он планирует компенсировать средства, которые были потрачены на поездку 15 детей. Что касается него, то в этой поездке мэр тоже был, но ездил он, по его словам, за свой счет.