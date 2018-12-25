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Киев готовит провокацию в Донбассе с использованием ядовитого вещества

25.12.2018 12:37
Киев готовит провокацию в Донбассе с использованием ядовитого вещества

Представитель Народной милиции Донецкой республики Эдуард Басурин заявил, что Киев готовит ряд провокаций, одну из которых планируется провести с использованием химического ядовитого вещества.

Как сообщил Басурин, разведка ДНР сообщила о том, что на ж/д станцию Красногоровки прибыло несколько вагонов. Все они забиты синими бочками, которые наполнены «сильнодействующим химическим ядовитым веществом».

Все это, как заявляет автор письма, является частью сценария провокаций, целью которых является продление военного положения, которое ранее объявил президент Украины Петр Порошенко.

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