Депутат украинской Рады Мосийчук избил тростью своего оппонента по ток-шоу

25.12.2018 11:07



Украинский депутат Игорь Мосийчук на ток-шоу «Эпицентр украинской политики» совершил нападение на доктора политических наук Александра Семченко, выразившего сомнение относительно его «адекватности». Парламентарий стал бить своего оппонента тростью.

Мосийчук обвинил Семченко в сотрудничестве с Россией и назвал его «кремлевским пропагандистом». На что получил ответ, что является душевнобольным человеком, по неизвестным причинам, оказавшимся в Верховной раде. После этого произошла потасовка, в ходе которой произошел удар палкой и прозвучала угроза убийства.