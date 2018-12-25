Депутат украинской Рады Мосийчук избил тростью своего оппонента по ток-шоу
Украинский депутат Игорь Мосийчук на ток-шоу «Эпицентр украинской политики» совершил нападение на доктора политических наук Александра Семченко, выразившего сомнение относительно его «адекватности». Парламентарий стал бить своего оппонента тростью.
Мосийчук обвинил Семченко в сотрудничестве с Россией и назвал его «кремлевским пропагандистом». На что получил ответ, что является душевнобольным человеком, по неизвестным причинам, оказавшимся в Верховной раде. После этого произошла потасовка, в ходе которой произошел удар палкой и прозвучала угроза убийства.
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