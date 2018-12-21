Тарасова объяснила провал фигуристки Медведевой на чемпионате России

21.12.2018 19:55



Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила провал российской фигуристки Евгении Медведевой сложным жизненным периодом, который в настоящее время она пытается преодолеть, сообщает РБК. Фигуристка заняла 14 место на чемпионате России, упав в ходе выполнения фигурного элемента в рамках представления короткой программы. Фигуристка отказалась общаться с представителями прессы, лишь заявив представителю «Первого канала» чтобы пресса обращалась со всеми вопросами к ее агенту.