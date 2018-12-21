Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после административного ареста

21.12.2018 11:18



Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после того, как закончился его административный арест в эту пятницу в десять утра, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее решением московского Тверского суда Льву Пономареву назначили 25 суток административного ареста. Как сообщалось, он во снова нарушил правила проведения публичной акции. Седьмого декабря срок был сокращен до шестнадцати суток.