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Артем Дзюба заявил, что Роберто Манчини – это не тренер

21.12.2018 10:50
Артем Дзюба заявил, что Роберто Манчини – это не тренер

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях времен Роберто Манчини, сообщает «Спорт Экспресс». Напомним, что итальянский тренер был у руля питерской команды в сезоне-2017/18.

«Вообще не могу сказать, что он тренер. Бизнесмен, дипломат – возможно», - заявил Артем Дзюба. Отметив, что сейчас бы он ничего не сказал Манчини, поскольку ему не о чем с ним общаться.

Вместе с этим футболист сказал, что он не держит обиды на итальянца. Даже из-за того случая, когда придумали, что он травмирован.

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