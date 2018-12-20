Латвия опубликовала документы КГБ

20.12.2018 22:29



Латвийский национальный архив принял решение опубликовать на своем официальном сайте часть рассекреченных архивов КГБ. Речь идет о картотеке ведомства, в которой содержатся карточки с личными данными информаторов Комитета. Опубликовано более 10 тыс. карточек официальных сотрудников спецслужбы, а также 75 карточек информаторов, которые официально не состояли на службе в КГБ, но работали на эту организацию на добровольных началах.

Депутат Европейского парламента от Латвии Мирослав Митрофанов считает публикацию данной информации правильной. В то время как глава Полиции безопасности Латвии Нормунд Межвиетс полагает, что размещение данного архива может нанести вред как людям, указанным в документах, так и национальной безопасности Латвии, пишет РИА Новости.