Впервые с сентября нефть Brent упала ниже $55 за баррель

20.12.2018 13:25



В четверг в ходе торгов было зафиксировано падение нефти эталонных марок. Как передает Интерфакс, в итоге нефть Brent впервые с сентября прошлого года обновила свой минимум, рухнув ниже отметки 55 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов февраля нефти Brent на бирже Лондона ICE Futures на 12:08 по мск упала до уровня $55,14 ( – $2,1 (3,67%). Что касается нефти WTI, то цена этой нефти на торгах NYMEX рухнула на $2,02 (4,19%), до отметки $46,15 за баррель.