США снимут санкции с компаний Олега Дерипаски

20.12.2018 06:30



Министерство финансов США объявило, что намеревается снять санкционные ограничения с компаний En + Group plc, UC Rusal plc и ОАО "ЕвроСибЭнерго", которые принадлежат российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Это произошло после того, как он снизил свою долю в этих компаниях до 44,95%. По словам представителя Минфина США, который озвучил принятое решение в Конгрессе США, санкции планируется снять в течение 30 дней.

На этом фоне Лондонская биржа металлов сообщила, что в том случае, если Соединенные штаты действительно выведут компании Дерипаски из-под санкционных ограничений, биржа готова возобновить продажи алюминия компании UC Rusal plc на своей площадке, пишет ТАСС.