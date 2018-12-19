В Петербурге полковника МВД осудили за мошенничество

19.12.2018 19:51



Полковник и бывший сотрудник Главного управления собственной безопасности Санкт - Петербурга был приговорен к пяти годам заключения и штрафу, в размере 400 тыс. рублей, сообщает «Российская газета». Бывший «силовик» был осужден по обвинению в мошенничестве, хотя изначально обвинялся во взяточничестве. Суть вопроса заключалась в том, что полковник обещал снять арест со счетов, в обмен на 50 млн. рублей, однако, как выяснило следствие, подсудимый, даже будучи в звании полковника, не имел возможностей для осуществления подобных обещаний. Тем самым обвинение было переквалифицировано из взяточничества в мошенничество.