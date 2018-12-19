Британский спецназ планирует похитить донецких офицеров

19.12.2018 11:00



Британский спецназ планирует совершить ряд похищений донецких солдат и офицеров. Как передает Газета.ру, об этом заявил представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов. По его словам, сотрудники британской особой воздушной службы (SAS) уже прибыли в донецкий район и пребывают на горловском направлении. Похищать военные SAS планируют представителей командования и военных народной милиции Донецкой республики.