В одном из китайских городов запретили Рождество

19.12.2018 09:35



Похоже, не все жители земли смогут отметить Рождество. Так, в одном из китайских городков местные власти ввели категорический запрет на этот праздник, передает Интерфакс. Ресь идет о населенном пункте Ланфан (провинция Хэбэй под Пекином), где граждан попросили заявлять обо всех нарушениях, которые имеют отношение к «пропаганде религии», например, уличной торговле, скидках или других акциях, которые имеют отношение к Рождеству. Однако, о какой именно религии идет речь, конкретно не говорится. Также сообщается о полицейских патрулях, которые будут следить все эти дни за «порядком».