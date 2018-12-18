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Сухогруз "Кузьма Минин" снят с мели

18.12.2018 23:15
Сухогруз "Кузьма Минин" снят с мели

В Великобритании сняли с мели российский сухогруз "Кузьма Минин". По словам телеканал SkyNews, который рассказал об итогах операции по оказанию помощи российскому грузовому судну, снятие его с мели проходило в трудных погодных условиях. Тем не менее работы успешно завершены и, в настоящее время, судно находится в районе побережья Фалмут. Как сообщалось ранее, российское судно село на мель у берегов британского Корнуолла, пишет Коммерсант.

Российский теплоход «Кузьма Минин» сел на мель около британских берегов
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