Сухогруз "Кузьма Минин" снят с мели

18.12.2018 23:15



В Великобритании сняли с мели российский сухогруз "Кузьма Минин". По словам телеканал SkyNews, который рассказал об итогах операции по оказанию помощи российскому грузовому судну, снятие его с мели проходило в трудных погодных условиях. Тем не менее работы успешно завершены и, в настоящее время, судно находится в районе побережья Фалмут. Как сообщалось ранее, российское судно село на мель у берегов британского Корнуолла, пишет Коммерсант.