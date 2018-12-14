Мозговые волны подавляют очевидные идеи, чтобы помочь нам мыслить более творчески

14.12.2018 07:56



По мнению ученых, человеческий мозг должен подавлять очевидные идеи, чтобы достичь самых креативных. Эти очевидные ассоциации присутствуют как в конвергентном мышлении (поиск нестандартного решения), так и в дивергентном мышлении (когда людям приходится придумывать несколько творческих идей), пишет ScienceDaily.

Творчество требует от нас отказа от более распространенных и легко достижимых идей, но мы мало знаем о том, как это происходит в нашем мозгу. Новое исследование ученых из Университета Королевы Марии в Лондоне и Университета Лондона показывает, что мозговые волны играют решающую роль в подавлении привычных режимов мышления, чтобы проложить путь к более удаленным идеям.

Исследователи обнаружили, что эти мозговые волны, или альфа-колебания в правой височной области мозга, усиливаются, когда людям необходимо подавлять вводящие в заблуждение ассоциации в творческих задачах. Эти очевидные ассоциации присутствуют как в конвергентном мышлении, так и в дивергентном мышлении. Более высокие уровни альфа-мозговых волн позволяют людям выдвигать идеи, которые находятся далеко от очевидного или общеизвестного использования.

Ученые показывают, что стимуляция правой височной части мозга на частоте альфа увеличивает способность подавлять очевидные связи в обоих типах творческого мышления. Это было продемонстрировано путем подачи электрического тока в мозг с помощью неинвазивной техники, называемой транскраниальной стимуляцией мозга переменным током (tACS), которая вызывает минимальные побочные эффекты или ощущения или их отсутствие.

Полученные результаты влияют на то, как мы понимаем креативность, и открывают потенциальные способы воздействия на творческий процесс.