В США вспомнили о российской системе "Периметр"

13.12.2018 06:38



В связи с тем, что Соединенные штаты собираются покинуть Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), СМИ США вспомнили о российской системе ядерного возмездия "Периметр", которую в Штатах окрестили "Мертвая рука". Так, журнал The National Interest сообщает, что данная система, в соответствии с полученной изданием информацией о ее модернизации, может стать еще более смертоносной. Поэтому, при принятии решений лидерам США необходимо учитывать этот момент, пишет Российская газета.