"Пропавшая" украинская журналистка нашлась в миграционном центре в Москве

12.12.2018 21:56



Как ранее сообщал журналист Руслан Осташко, в Москве пропала львовская журналистка Елена Бойко, которая занималась расследованием деятельности бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова. По его словам, к женщине пришел участковый и пригласил ее для беседы в отделение полиции, после чего о ней не было известий около двух суток.

Вместе с тем, 12 декабря стало известно местонахождение Бойко. Журналистка обнаружилась в миграционном центре в Москве. Ее собираются депортировать на Украину. Однако, как заявляют представители правозащитных организаций, на Украине ей грозит уголовное преследование из-за поддержки, которую оказывала журналистка ДНР и ЛНР, а также российскому Крыму, пишет МК.