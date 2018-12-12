Депутаты Госдумы приняли закон о любительской рыбалке

12.12.2018 13:32



В ходе пленарного заседания депутаты Государственной думы приняли закон о любительской рыбалке, информирует РИА Новости. Таким образом, была закреплена норма о бесплатном рыболовстве для личных целей. Кроме этого была закреплена возможность пользоваться сетями в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Уточняется, что граждане имеют право свободно и бесплатно заниматься любительской рыбалкой в водоемах общего пользования. Исключениями являются водные объекты рекреационных рыболовных хозяйств.