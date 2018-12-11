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Россиян могут заставить установить «умные счетчики» на газ

11.12.2018 11:26
Россиян могут заставить установить «умные счетчики» на газ

Для граждан России, пользующихся центральным газоснабжением, могут ввести обязательство по установке так называемых «умных счетчиков», пишет «Коммерсант» со ссылкой на своих собеседников из правительства. Соответствующее поручение по разработке нововведения дал вице-премьер Дмитрий Козак. По словам источников, предложения по установке новых интеллектуальных систем учета газа должны быть предоставлены в срок до 1 марта 2019 года.

Опубликован закон о прекращении договора о дружбе Украины с Россией
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