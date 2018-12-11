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Япония прекратила поиски пяти пропавших десантников США

11.12.2018 08:26
Япония прекратила поиски пяти пропавших десантников США

Япония решила прекратить поиски пяти десантников США, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны. Напомним, что мужчин считают пропавшими без вести после того, как 6 декабря около префектуры Коти в рамках учебного полета произошло столкновение истребителя-бомбардировщика F/A-18 и транспортного самолета-заправщика КС-130. В первом самолете находилось двое, в заправщике – пятеро.

В данный момент аналитики задаются вопросом о том, может ли поссорить данный инцидент две страны.

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