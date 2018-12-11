Япония прекратила поиски пяти пропавших десантников США

11.12.2018 08:26



Япония решила прекратить поиски пяти десантников США, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны. Напомним, что мужчин считают пропавшими без вести после того, как 6 декабря около префектуры Коти в рамках учебного полета произошло столкновение истребителя-бомбардировщика F/A-18 и транспортного самолета-заправщика КС-130. В первом самолете находилось двое, в заправщике – пятеро.

В данный момент аналитики задаются вопросом о том, может ли поссорить данный инцидент две страны.