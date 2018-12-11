Россияне оформляют кредитные карты на "черный день"

11.12.2018 06:39



Граждане России стали чаще оформлять кредитные карты. Так, согласно данным, предоставленным бюро кредитных историй "Эквифакс", только за третий квартал текущего года в России выдано более 2,7 млн кредиток, а общая сумма всех выданных кредитных карт составляет 125,6 млрд рублей. Этот показатель на 34% превышает прошлогодние результаты.

Вместе с тем, из того же исследования следует, что граждане стали меньше использовать кредитные карты. Специалисты сделали выводы, что кредитки оформляются на "черный день", чтобы ими можно было воспользоваться при возникновении каких-либо денежных трудностей. Также, этот факт может быть связан с увеличением распространения услуг банков по оформлению кредитных карт, особенно в розничных торговых сетях, пишет Лента.ру.