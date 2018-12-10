Российских туристов, застрявших на острове Хайнань, начали вывозить домой

10.12.2018 22:36



Российских туристов туроператора "Жемчужная река", которые не могли покинуть китайский остров Хайнань, начали вывозить домой. Туристы не смогли вовремя вернуться домой, так как туроператор не заплатил компании за обратный перелет своих клиентов. Ранее, авиакомпания-перевозчик "ИрАэро" отказалась брать на борт туристов без полной оплаты обратных билетов, но позднее, руководство приняло решение вернуть всех туристов на родину. Сообщается, что первый рейс с острова Хайнань отправится в Казань, пишет Российская газета.