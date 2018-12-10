Пашинян исключил вступление Армении в НАТО

10.12.2018 19:58



Армения не «горит» мыслью о вступлении в НАТО, заявил исполняющий обязанности премьер министра Никол Пашинян, сообщают «Известия». Тем не менее, Армения будет продолжать свои взаимоотношения с коалицией. Также он напомнил о том, что Армения входит в состав ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) и исполняет свои функциональные обязанности касательно миротворческой деятельности в Афганистане и Косово.