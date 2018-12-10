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В ТПП России прошла Всероссийская акция по борьбе с коррупцией

10.12.2018 19:32
В ТПП России прошла Всероссийская акция по борьбе с коррупцией

В Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялась торжественная Всероссийская акция, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией. ТПП проводит данную акцию с 2017 года, при активном взаимодействии с Министерством юстиции, МВД, Министерством труда и законодателями. В мероприятии приняли участие Президент ТПП РФ Сергей Катырин, заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой, заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, заместитель министра Юстиции Али Алханов, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций – исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, аудитор Счетной палаты РФ Татьяна Блинова, а также декан Международной антикоррупционной академии (Австрия) Мартин Кройтнер и другие представители государственных органов власти, бизнеса, научных кругов и студенчества.

Основная цель и главная задача Акции - изменить отношение законодателей и бизнесменов к противодействию коррупции. Организаторы стремятся продемонстрировать, что объединив усилия власти и бизнеса, возможно успешно бороться с распространением коррупции в стране.

Также, в рамках Всероссийской акции состоялось объявление результатов пятого этапа работы специального проекта «Бизнес-барометр коррупции». Их представила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, которая являлась ведущей мероприятия. По данным проекта, в первом полугодии 2018 года было выявлено порядка 19 тыс. преступлений, связанных с коррупцией, а годовой ущерб от совершенных преступлений оценивается в 177,5 млрд рублей. Участникам и гостям Акции был продемонстрирован видеоролик, в котором были продемонстрированы результаты опроса более 40 тыс. представителей российского бизнеса, рассказывающих о том, что, по их мнению, необходимо для победы над коррупцией в России.

На официальном сайте ТПП РФ проходила прямая интернет-трансляции Акции, к которой присоединилось более 5 тысяч зрителей.

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