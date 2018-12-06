Порошенко отправил к границе с РФ десантно-штурмовые войска Украины

06.12.2018 15:48



Пётр Порошенко направил десантно – штурмовые силы в украинские области, непосредственно граничащие с Россией, сообщает ИА REGNUM. Он объяснил это тем, что необходимо усилить именно те области и направления на которых имеется опасность проявления военной агрессии со стороны России. Кроме того, президент Украины сообщил, что агрессоры должны понимать, что цена нападения на Украину будет очень и очень высокой, так как мобилизованы серьезные военные резервы украинской армии и приняты очень масштабные защитные меры.