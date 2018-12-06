В Белоруссии фанатов обвиняют в поклонении нацизму

06.12.2018 14:09



Как заявил глава белорусского МИДа Игорь Шуневич, сегодня в стране присутствует порядка трех тысяч «активных сторонников нацизма и неонацизма», пишет «Советский спорт». Многие из них, по его словам, являются членами футбольных фан-группировок. Эти люди даже имеют свои характеристики: маргинальные, бездетные, без семьи, без работы и с вредными привычками. Но главное, что их объединяет – это идеология нацистской Германии, в частности, поклонение жестоким частям вермахта, существовавших некоторое время на территории Белоруссии.