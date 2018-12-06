Волкер заявил, что Россия пытается «повлиять» на выборы на Украине

06.12.2018 13:24



Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в беседе с «Голосом Америки» стал утверждать, что Россия делает активные попытки оказать влияние на выборы президента Украины. Так, как это происходило, например, в Германии или Франции. Волкер убежден, что Москва не только стремится повлиять на политику киевских властей, но и продемонстрировать украинское правительство «в невыгодном свете».