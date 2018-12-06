Подросток, который пришел с ножом в московскую школу, передали полиции

06.12.2018 11:42



В одну из московских школ пришел школьник, у которого с собой был нож, передает РИА Новости. Как сообщил источник из экстренных служб Москвы, подростка уже передали сотрудникам полиции. Это произошло в присутствии родителей. Также, как отмечается, в результате инцидента пострадавших нет.

Как ранее сообщали СМИ, сотрудники охраны учебного заведения задержали школьника, закрыв его в отдельном помещении.