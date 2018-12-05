Сбербанк отменил перевод по номеру телефона на кредитную карту

05.12.2018 21:59



Денежные средства, которые клиенты Сбербанка переводят по номеру телефона перестанут поступать на кредитные карты. Данный запрет будет введен в действие с 6 января 2019 года. С такой информацией выступили в пресс-службе Сбербанка. Данное решение было принято из-за того, что при денежном переводе, который клиенты совершают по номеру телефона, средства могут поступить как на дебетовую, так и на кредитную карты, а вывод денег с кредитной карты является платным. Поэтому, многие клиенты банка жаловались на данный механизм зачисления денег. Теперь, денежные средства на кредитные карты можно будет перевести только по номеру карты, а на дебетовую - и по номеру карты и по номеру телефона, пишет РБК.