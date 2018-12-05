Минфин предупредил о рисках отсрочки ипотечных выплат для граждан

05.12.2018 16:59



По словам представителя Министерства финансов, ипотечный «мораторий» в связи с трудными жизненными обстоятельствами, несомненно, хорошая вещь, но она может повлечь дополнительные расходы, сообщают «Известия». Согласно его заявлению, если банк «простит» кому-то долг, то он должен будет включить «прощенную» сумму в услуги другому потребителю. То есть, отсрочка ипотеки может вызвать негативное влияние на депозитную линию банка.