СБУ обвиняет УПЦ в разжигании религиозной розни

05.12.2018 13:47



СБУ (Служба безопасности Украины) выступила с обвинениями в адрес УПЦ (Украинская православная церковь), заявив, что она занимается распространением материалов, которые разжигают вражду. Как передает РИА Новости, соответствующее уведомление было опубликовано на сайте ведомства.

В сообщении говорится об обысках, в результате которых было изъято много печатной продукции, подтверждающей признаки разжигания розни. Одна из брошюр привлекала особое внимание сотрудников СБУ. Она носит весьма длинное название: «Украинская православная церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы».