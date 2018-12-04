Saxo Bank допустил введение всемирного налога на транспорт

04.12.2018 15:32



Организация «Saxo bank» предполагает, с небольшой вероятностью, что в ближайшее десятилетие может быть введен общемировой налог на транспорт, сообщают РИА новости. Вышеназванная организация знаменита тем, что каждый год пытается предугадать различные «шокирующие события», которые, в большинстве своем, не рассматриваются всерьез официальными аналитическими силами. Именно так, учитывая насколько остро стоит вопрос о глобальном потеплении, «Saxo bank» предположил, что будет введен налог, который станет общемировым. Его последствиями станут не только дополнительные платежи за автомобили различных видов, но также на авиационные билеты и тоннаж морских судов. Тем самым, незначительная вероятность подобного исхода вполне может обрушить мировой рынок или, как минимум, дать ему «хорошую оплеуху».