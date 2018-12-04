Стоимость квартир в домах, попавших в программу реновации, выросла на 20%

04.12.2018 06:53



С момента начала программы реновации в Москве, стоимость квартир в домах, которые в эту программу попали, выросла в среднем на 20%. Об этом сообщает Коммерсант, ссылаясь на данные специалистов ЦИАН, которые проанализировали ситуацию на рынке недвижимости. Однако, больший спрос наблюдается на квартиры, расположенные в домах снос которых будет происходить в ближайшее время. Вкладываться в недвижимость и ждать окончания программы в 2030 году покупатели не очень стремятся.