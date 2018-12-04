Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ДЕК, 09:20 МСК
USD (ЦБ)    66,2921
EUR (ЦБ)    75,3874

04 ДЕК, 09:20 МСК
USD (ЦБ)    66,2921
EUR (ЦБ)    75,3874

Стоимость квартир в домах, попавших в программу реновации, выросла на 20%

04.12.2018 06:53
Стоимость квартир в домах, попавших в программу реновации, выросла на 20%

С момента начала программы реновации в Москве, стоимость квартир в домах, которые в эту программу попали, выросла в среднем на 20%. Об этом сообщает Коммерсант, ссылаясь на данные специалистов ЦИАН, которые проанализировали ситуацию на рынке недвижимости. Однако, больший спрос наблюдается на квартиры, расположенные в домах снос которых будет происходить в ближайшее время. Вкладываться в недвижимость и ждать окончания программы в 2030 году покупатели не очень стремятся.

Качество и вкус российского пива может измениться
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?
Экономика

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц
Наука и технологии

Узнай, страна

В Саратовской области введены в эксплуатацию еще две солнечные электростанции

В Саратовской области введены в эксплуатацию еще две солнечные электростанции

В Вологодской области выпустили первую партию пинпадов для проведения безналичных платежей

В Вологодской области выпустили первую партию пинпадов для проведения безналичных платежей

Подведены результаты бизнес-миссии новгородской делегации в Южную Корею

Подведены результаты бизнес-миссии новгородской делегации в Южную Корею

Тамбовская область увеличивает объемы переработки мелкотоварной древесины

Тамбовская область увеличивает объемы переработки мелкотоварной древесины

Новости СМИ

Новости дня

09:14 Сроки военного положения на Украине согласовывались с Западом Сроки военного положения на Украине согласовывались с Западом
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
08:30 Посол США заявил, что Польша – это «бастион защиты» от России Посол США заявил, что Польша – это «бастион защиты» от России
07:47 Новое устройство может собирать питьевую воду из сухого пустынного воздуха Новое устройство может собирать питьевую воду из сухого пустынного воздуха
07:19 Мадуро вылетел в Россию для встречи с Путиным Мадуро вылетел в Россию для встречи с Путиным
06:28 Качество и вкус российского пива может измениться Качество и вкус российского пива может измениться
06:16 Украинский омбудсмен упала в обморок после слов Порошенко Украинский омбудсмен упала в обморок после слов Порошенко
ЦБ беспокоят нелегальные обменники валюты, новый автомат Калашникова покоряет Индию и другие новости пятницы
ЦБ беспокоят нелегальные обменники валюты, новый автомат Калашникова покоряет Индию и другие новости пятницы
06:00 В Латвии жалуются на убытки из-за российского эмбарго В Латвии жалуются на убытки из-за российского эмбарго

Узнай, страна!

03 ДЕК, 20:37 В Саратовской области введены в эксплуатацию еще две солнечные электростанции В Саратовской области введены в эксплуатацию еще две солнечные электростанции
«Яндекс» планирует покорить Лас-Вегас беспилотником, разрабатываются планы освоения Луны и другие новости четверга
«Яндекс» планирует покорить Лас-Вегас беспилотником, разрабатываются планы освоения Луны и другие новости четверга
03 ДЕК, 18:54 В Вологодской области выпустили первую партию пинпадов для проведения безналичных платежей В Вологодской области выпустили первую партию пинпадов для проведения безналичных платежей
03 ДЕК, 18:13 Подведены результаты бизнес-миссии новгородской делегации в Южную Корею Подведены результаты бизнес-миссии новгородской делегации в Южную Корею
03 ДЕК, 15:27 Тамбовская область увеличивает объемы переработки мелкотоварной древесины Тамбовская область увеличивает объемы переработки мелкотоварной древесины
03 ДЕК, 14:20 В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию причальный комплекс для ледокольного флота В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию причальный комплекс для ледокольного флота
03 ДЕК, 09:34 В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter