Ледяные дожди ожидаются в Москве в середине недели

03.12.2018 16:55



В середине текущей недели в Москве ожидается потепление и, как следствие, местами пройдут ледяные дожди, сообщают «Известия». В середине недели дневная температура приблизится к нулевой отметке, однако к выходным ожидается значительное похолодание. В выходные дневная температура составит -6 градусов, а ночная температура опустится до -10. Также Гидрометцентр предупреждает о том, что на автомобильных дорогах образуется гололедица.