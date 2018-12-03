В Белоруссии произвели учет "тунеядцев"

03.12.2018 06:33



В Белоруссии создана специальная база, в которой отмечены все, так называемые "тунеядцы". Трудоспособных, но не имеющих работу граждан насчиталось около 500 тыс. человек, пишет РИА Новости. Данная база начала деятельность с 1 декабря текущего года и теперь, каждый гражданин сможет проверить в ней свой статус, так как начиная с 2019 года все "тунеядцы" будут лишены льгот. Трудоспособные, но не работающие граждане Белоруссии будут платить полную стоимость за отопление, горячую воду и газ.