Минтранс предложил сменить цвет дорожной разметки

27.11.2018 06:58



В Министерстве транспорта предложили губернаторам сменить цвет дорожной разметки с белого на желтый, пишет газета Известия. Данные рекомендации были разосланы в регионы за подписью заместителя главы Минтранса Иннокентия Алафинова. По мнению ведомства это поможет усилить безопасность на дорогах, так как желтая разметка более заметна. Вместе с тем, в Минтрансе подчеркивают, что данные предписания носят исключительно рекомендательный характер.