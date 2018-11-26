Уволен якутский чиновник, заказавший банкет на 1 млн рублей

26.11.2018 23:02



В Якутске уволен чиновник, заказавший банкет для мэрии, сумма которого превышает 1 млн рублей. Речь идет о главе управления делами администрации Якутска Максиме Артемьеве, пишет РБК. О решении уволить Артемьева сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева. По ее словам, она была неприятно удивлена суммой организованного банкета и подчеркнула, что никто из ее заместителей, также как и она сама, не давали распоряжения о заказе банкетов на такие суммы.