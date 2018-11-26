Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку

26.11.2018 19:53



На чартерном рейсе австралийских авиалиний случилось чрезвычайное происшествие: пилот заснул за рулём, сообщает Lenta.ru. Совершая перелет с одного острова на другой, пилот авиакомпании «Vortex Air» заснул «за штурвалом» и пролетел на 50 километров дальше, чем требовалось. Тем не менее, ему удалось вернуться на заданный маршрут и безопасно посадить самолет. Происшествие случилось 8 ноября, однако расследование начали только сейчас.