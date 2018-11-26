Порошенко и Столтенберг обсудили инцидент в Керченском проливе

26.11.2018 15:45



Генеральный секретарь НАТО – Йенс Столтенберг и президент Украины – Пётр Порошенко, провели обсуждение инцидента в Керченском проливе, посредством телефонного общения, сообщают «Известия». Итогом данного общения явилась договорённость, согласно которой будет созвано экстренное совещание ООН на уровне послов. Совещание проведут в Брюсселе, 26 ноября. Российская сторона, действуя согласно протоколу, созвала совет безопасности ООН, также на 26 ноября, в ходе которого будут обсуждаться вопросы обеспечения и поддержания мира.